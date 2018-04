Di Maio: non a tutti i costi io premier

22.23 "Non sono disposto a tutto pur di andare al governo". Così a Udine il leader M5S Di Maio. In Germania -aggiunge- quando non si riesce a fare un governo la prima forza politica si mette di fronte ai cittadini e dice 'noi siamo diversi non andiamo d'accordo con tutti' ma si mettono poi a parlare con gli altri sulle cose da fare insieme. Io però non posso pensare di fare un governo con Berlusconi, non ci avete votato per questo".