Olimpiadi 2026, le ricadute economiche

20.49 Ben tre università hanno valutato le ricadute economiche dei Giochi invernali 2026, assegnati a Milano-Cortina. Secondo La Sapienza i Giochi "contribuiranno positivamente alla crescita dell'economia: gli incrementi del Pil tra il 2020 e il 2028 vanno da 93 a 81 milioni annui". Per la Bocconi per ogni euro investito ne 'torneranno' 2,7, con un vantaggio totale di 868 mln. I posti di lavoro creati sarebbero oltre 22.300 La Ca' Foscari calcola 13.800 nuovi posti per Veneto e Trentino-Alto Adige. I Giochi costerebbero un miliardo e mezzo