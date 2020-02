Coronavirus,Hong Kong inasprisce misure

Condividi

20.28 Hong Kong ha rafforzato le misure di quarantena per i viaggiatori provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (oltre che dall'Iran) e ha emesso "un'allerta rossa" sconsigliando i viaggi non essenziali verso queste regioni causa l'emergenza coronavirus. Lo riferisce il South China Morning Post secondo il quale da domenica prossima tutti coloro che arrivano da tali aree, residenti compresi, saranno inviati ai centri di quarantena per due settimane.