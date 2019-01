Boccia:abbassare i toni con la Francia

Condividi

15.16 "La Francia è il secondo paese al mondo dove esportiamo,abbiamo tutto l'interesse ad avere ottimi rapporti, che non vuol dire non avere rapporti serrati con i francesi. Forse calmierare i toni con un paese importante come la Francia è nell'interesse dell'Italia,anche perchè questo comporta che la Francia si allei sempre di più con la Germania, lasciando l'Italia isolata in Europa". Lo ha detto il Presidente di Confindustria,Boccia, a margine del convegno all'Università Campus Bio-Medico.