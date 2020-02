Virus,Oms:minaccia mondiale molto grave

14.00 Il coronavirus rappresenta"una minaccia molto grave" per il mondo. Lo sostiene il capo dell'Oms, l'agenzia Onu per la sanità, Ghebreyesu. "Con il 99% dei casi in Cina -dice- il virus resta una grande urgenza per questo Paese, ma costituisce anche una grave minaccia per il resto del mondo. La priorità è fermare l'epidemia e salvare vite. Possiamo farlo insieme, con il vostro sostegno". Ghebreyesu chiede ai Paesi di condividere i dati che hanno, "soprattutto per i campioni e il sequenziamento del virus", sottolinea.