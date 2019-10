Speranza:alleanza 5S per progetto Paese

17.03 "L'alleanza o è politica o non è. Non siamo mica un governo tecnico. Capisco la preoccupazione di Di Maio, ma per me bisogna trasformare l'intesa in Parlamento in un chiaro progetto per il Paese".Così il ministro della Salute e sesegretario di Articolo Uno,Speranza,all'Huffington Post,parlando del governo. "Abbiamo assunto l'impegno di dar vita a un governo per affrontare di qui alla fine della legislatura i problemi profondi del Paese", "non si sta insieme a prescindere. Conta la capacità di incidere sulla vita delle persone",precisa.