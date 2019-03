Corte Appello: carcere per Formigoni

14.25 La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni per mettere fine al suo stato di detenzione. La difesa aveva chiesto di dichiarare inefficace l'ordine di carcerazione che lo scorso 22 febbraio aveva portato l'ex presidente della Regione Lombardia, 71 anni, nel carcere di Bollate. Formigoni resta quindi in carcere. Deve scontare una pena definitiva di 5 anni e 10 mesi per corruzione, nell'ambito del caso Maugeri-San Raffaele.