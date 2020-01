Incidente a Cuba, morti due italiani

21.02 Una coppia toscana in vacanza a Cuba è rimasta vittima con altre 4 persone di un incidente stradale. Il multitaxi che le stava portando alla spiaggia di Varadero si è scontrato frontalmente con un'altra macchina. Con i nostri connazionali sono morti i due conducenti e due altri turisti di nazionalità russa. Farnesina e ambasciata d'Italia a Cuba si sono già attivate per assistere i familiari in ogni bisogno.