Renzi: ora governo deve cambiare passo

11.22 "Il governo deve darsi una mossa,deve cambiare marcia,passo, la ricreazione è finita, deve stilare un'agenda riformista",ha detto Renzi a Radio Capital. Per il leader di Iv, in Emilia Romagna "il vero vincitore è Bonaccini",la vittoria mostra che "si può vincere contro il populismo col buon governo".Alle regionali prossime,dice Renzi, Iv si presenterà col proprio simbolo in Toscana e sosterrà il candidato di centrosinistra Eugenio Giani, ma non lo sosterrà in Puglia se candidato sarà Emiliano.In Liguria"speriamo ci sia bel candidato".