Spallanzani di Roma: nessuno ha CoVid19

22.01 "Tutti negativi i test" effettuati all' istituto Spallanzani "per il CoVid19", "compreso quello sullo studente di Tor Vergata che si era presentato al pronto soccorso". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Peraltro "sta circolando una fakenews (notizia falsa, Ndr) sulla chiusura del pronto soccorso di Tor Vergata: il direttore dell'azienda Policlinico Tor Vergata presenterà denuncia all'autorità giudiziaria per procurato allarme", ha sottolineato D'Amato.