Virus, 14 morti, 528 contagi,37 guariti

12.47 Sono 528 i casi positivi al coronavirus in Italia, 14 i morti ma "stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell'Iss per l'ufficialità". Lo ha detto il commissario straordinario Borrelli. Ci sono anche buone notizie, ha aggiunto: in Lombardia 37 persone sono guarite; in Sicilia 2 su 3. I contagiati sono: 305 in Lombardia, 98 in Veneto, in Emilia Romagna 97, in Liguria 11, nel Lazio 3, in Sicilia 3 di cui 2 guariti. In Toscana 2, in Campania 2, in Piemonte 2. Uno in provincia di Bolzano e uno in Abruzzo.