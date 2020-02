P.Chigi: nessuno scontro Conte-Fontana

Condividi

22.21 "In queste ore leggiamo ricostruzioni di pura fantasia su un presunto scontro personale tra il presidente Conte e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. "Conte ha chiarito proprio in apertura della riunione la sua posizione" e dopo questo suo "intervento chiarificatore" la riunione si è svolta in un clima di "grande e proficua collaborazione",proseguono le stesse fonti riferendo anche di una "cordiale telefonata" tra i due.