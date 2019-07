Mosca:no ingerenze in politica italiana

20.36 "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi" ed è "ridicolo" muovere accuse in base a un file audio "con qualcuno che, da qualche parte, parla russo". Lo ha detto una fonte diplomatica russa, a proposito della registrazione di una presunta trattativa per un finanziamento russo alla Lega. "E' molto difficile commentare quando non si hanno dati", dichiara la fonte. "E' necessario capire chi siano queste persone, se si tratta di un fake o di una montatura".