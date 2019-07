Saldi, al via oggi in tutte le regioni

10.51 Primo week-end dei saldi estivi 2019,al via ufficialmente da stamane in tutte le regioni,dopo l'anticipo di Campania, Basilicata e Sicilia, dove le vendite di fine stagione sono iniziate tra il 29 giugno e il 2 luglio. Sono oltre 14,6 milioni gli italiani interessati: un record. Il 33% dei conconsumatori maggiorenni ha deciso per per una spesa media di 270 euro a famiglia,circa 104 euro in media a persona. E il giro d'affari potrebbe salire rapidamente,considerato il 49% di persone ancora indecise sugli acquisti.