Speleologo in grotta, soccorso fallito

22.29 Si allungano i tempi per il recupero dello speleologo triestino, Stefano Guarniero, 33 anni, ferito e intrappolato in una grotta a 220 metri di profondità sotto il Monte Canin,in Friuli. La risalita è stata rinviata a domani perché la barella non entrava nel cunicolo stretto. I soccorritori se ne sono accorti quando erano calati nella grotta. Sono riemersi e scesi nuovamente: si prevedono altre cinque ore di attività di disostruzione per allargare ulteriormente i passaggi con piccole cariche esplosive.