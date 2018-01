Di Maio: mai alleanze con Boldrini

22.17 "Non discuteremo mai di alleanze con chi ha avuto il 'coraggio' di piegare i regolamenti parlamentari per consentire alle banche di intascare 7,5 miliardi di euro dei cittadini italiani". Così Di Maio interpellato sull'eventualità di un dialogo del M5S con Laura Boldrini (Liberi e Uguali). E dallo staff spiegano: per la presidente della Camera Di Maio "non non ha alcuna stima politica, giudizio ulteriormente aggravato dalla totale incapacità di gestire l'Aula di Montecitorio in questi cinque anni".