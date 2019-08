Salvini: se serve parola agli italiani

Condividi

22.26 "Bisogna fare le cose bene, in fretta e con coraggio, bisogna sbloccare le opere pubbliche, non abbiamo bisogno di ministri che le bloccano. Non sopporto più i 'no', io che sono l'uomo più paziente del mondo". Così Salvini a Pescara. "Siamo disposti a mettere in gioco le nostre poltrone, siamo al servizio del popolo italiano. Quanti altri partiti al governo sulla faccia della terra con 7 ministri sono disposti a dire andiamo a casa domani mattina e restituiamo la parola agli italiani se non ci fanno lavorare?".