CoVid19, Speranza: isolare i contagiati

22.24 "A tasso basso di letalità vi è tasso alto di contagi". Rischio per "i più deboli, anziani e sovraccarico dei presidi sanitari. Unica strada per limitare la diffusione (del Coronavirus) è isolare i contagiati". Così il ministro della Salute,Speranza, nell'informativa urgente alla Camera. Ma, i "sintomi sono lievi e la letalità è poco sopra il 2%". Poi: "Sono due i focolai, Lombardia e Veneto, e nessuna prova del paziente zero". Sottolinea: è "un danno dire Paese travolto da emergenza.Niente paura. In atto controlli".