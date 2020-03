Calcio,Samp-Verona domani porte chiuse

19.20 Una giornata all'insegna dell'imprevedibilità. Dopo una riunione in prefettura a Genova, la Regione Liguria ha annunciato che Sampdoria-Verona, posticipo del lunedì della 26.ma giornata,si giocherà a porte chiuse in seguito all' emergenza coronavirus. Ora si attende l'avallo della Lega di serie A. Se la partita dovesse veramente essere giocata a porte chiuse, sarebbe un'evoluzione clamorosa rispetto all'orientamento su cinque partite della stessa giornata, prima programmate a porte chiuse e poi rinviate al 13 maggio.