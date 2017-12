Allerta meteo in Liguria,anche per neve

22.43 L'allerta in Liguria nelle ultime ore da gialla è diventata arancione. Lo ha detto il presidente della Regione, Toti, che in serata ha fatto il punto della situazione maltempo con la Protezione civile. Oltre alle piogge, in Liguria è attesa la neve, in particolare nell'entroterra Savonese, sia in Val Bormida che in Val Trebbia.La perturbazione è già arrivata ed ha colpito la costa di Levante, da Portofino a Sarzana, verso la Toscana. Allerta anche della Regione Lazio da domani e per le successive 24-30 ore.