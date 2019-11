Gentiloni:serve ancora disciplina conti

Condividi

18.25 "L'Italia ha bisogno ancora di disciplina di bilancio, mi spiace ma è così". Lo dice Paolo Gentiloni, Commissario designato agli Affari Economici Ue, alla registrazione di 'Porta a porta' che andrà in onda domani. Per l'ex premier invece, "chi ha spazi di bilancio deve usarli per la crescita, non usarli significa non avere quel minimo di coordinamento di politica di bilancio europea, che -prosegue- deve essere più espansiva di quanto non lo sia stata finora".