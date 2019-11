Libia,Haftar:soluzione è solo militare

1.00 "Non esiste alcuna possibilità di successo per una soluzione politica o economica della crisi in Libia prima di un deciso confronto militare". Lo afferma il portavoce del generale Khalifa Haftar su Facebook, Ahmed Al Mismari. "Nessun processo politico può avere fortuna se non vengono eliminati prima i gruppi terroristici e smantellate le milizie criminali",aggiunge Al Mismari. La Conferenza di Berlino "elabori una mappa dei gruppi terroristici e dei loro sostenitori, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza"