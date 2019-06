Papa: no a politica che semina odio

Condividi

22.39 "Tante volte i politici seminano odio e paure e questo è terribile. La politica dovrebbe seminare solo speranza, giusta ed esigente".Così il Papa nel volo di di ritorno dalla Romania. "In tanti Paesi la malattia della politica è la corruzione-ha aggiunto-e questo è dappertutto". Elogia Conte, "uomo intelligente, sa di cosa parla",mentre smorza le polemiche sul mancato incontro con Salvini:"Lui non ha mai chiesto udienza".I migranti?"Lo sono per necessità".E ha concluso:"Pregate affinchè l'Europa torni a essere un sogno".