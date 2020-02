Posticipo Serie A, Lazio-Inter 2-1

22.41 Non si ferma la marcia della Lazio che all'Olimpico batte 2-1 l'Inter in rimonta e la scavalca al secondo posto. Primo squillo Inter:testa di Godin,alto (9'). Una bomba di Milinkovic-Savic da 25 mt centra la traversa (16'). Al 44' Inter avanti: botta di Candreva,Strakokosha respinge sui piedi di Young che, in mezza girata, fa 0-1. Nella ripresa subito pari Lazio su rigore:De Vrij atterra Immobile che dal dischetto non sbaglia (50'). La squadra di Inzaghi la ribalta al 69' con Milinkovic: rasoterra di sinistro, imparabile per Padelli.