Divieto sbarco,Tar:no ricorso Sea Watch

16.16 Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch,che contesta il divieto d'ingresso in acque territoriali italiane e il divieto di sbarco dalla Sea Watch 3,ferma a Sud di Lampedusa con 43 migranti. Lo rende noto il Viminale. Intanto, la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo sul caso della Sea Watch 3,a carico d'ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In Italia, ribadisce il ministro dell' Interno Salvini, "non arriva nessuno,né barchini, né barconi. Qui si arriva rispettando le regole".