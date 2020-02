Diffuse video hot di Griveaux, fermato

Condividi

20.55 E' stato fermato dalla polizia a Parigi l'artista e attivista russo Piotr Pavlenski, che ha rivendicato la pubblicazione di video intimi che hanno incastrato Benjamin Griveaux, il candidato di En Marche a sindaco di Parigi, che per questo ha rinunciato. Lo si è appreso da fonti dell'inchiesta Il 35enne è stato fermato all'uscita di un albergo in compagnia di una donna. Il filmato del 42enne ex portavoce del governo ha iniziato a circolare sui social mercoledì sera.Griveaux si è ritirato da corsa alle municipali di marzo.