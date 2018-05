8 mln di minori scompaiono ogni anno

13.18 Sono almeno 8 milioni i bambini che scompaiono ogni anno al mondo, vale a dire 22.000 minori al giorno, secondo dati recenti. Le cifre sono state diffuse da Telefono Azzurro in occasione della Giornata Internazionale per i bambini scomparsi, che si celebra il 25 maggio di ogni anno. In Italia sono oltre tre ogni settimana le segnalazioni di scomparsa di minori.