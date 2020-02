Amadeus:"Io presentatore porta accanto"

14.05 "Sono l'uomo più felice del mondo. Ho realizzato un sogno. E' stata una scommessa,una grande responsabilità, perché il numero 70 t'impone di fare qualcosa di particolare". Così Amadeus,a conclusione del 70°Festival di Sanremo. "Ringrazio Fiorello, che mi ha chiamato alle 8.30.Mi ha affiancato come un fratello",afferma il conduttore. Commosso dal lungo applauso della sala stampa, dice:"Sono il presentatore della porta accanto, non vedo l'ora di tornare alla quotidianità". Auspicabile un "Amadeus bis", per il direttore di Rai1 Coletta.