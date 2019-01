Conte: da Matera parta rilancio del Sud

14.10 "Matera è di una bellezza che il mondo ci invidia", ha detto il premier Conte alla cerimonia inaugurale per la città Capitale della Cultura europea. "E' inaccettabile che per venire da Roma a qui bisogna prendere la macchina. Questo deve essere l'anno della riscossa", ha aggiunto. "E responsabilità del governo investire al Sud e per il Sud. Da qui deve partire un progetto di più ampio respiro per tutto il Meridione".