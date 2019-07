Bimba 4 anni rischia d'annegare:è grave

Condividi

22.18 Una bimba di 4 anni è sfuggita al controllo dei genitori e ha rischiato di annegare nella piscina di un centro vacanze a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. La piccola è stata notata da uno dei bagnanti, dopo alcune ricerche, con il volto sott'acqua: i soccorritori del 118 e della Croce verde l'hanno rianimata con massaggio cardiaco. Poi è stata intubata e trasferita in eliambulanza,in condizioni molto gravi,al materno infantile Salesi di Ancona dov'è ricoverata in prognosi riservata.