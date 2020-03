Tirrenia, stop corse Sicilia e Sardegna

Condividi

15.26 Stop ai collegamenti Tirrenia in convenzione con Sardegna, Sicilia e Tremiti. Lo comunica la compagnia in una nota, in cui dichiara l'impossibilità di proseguire il servizio e interrompere "con decorrenza immediata" le corse. La decisione segue il sequestro conservativo fatto dai commissari di Tirrenia dei conti correnti di Cin "in questo momento così drammatico per il Paese". "Precisiamo-dice la nota-che la società è liquida ma che di fatto il blocco dei c.c. ne impedisce operatività". Mit e Mise assicurano collegamenti con Isole.