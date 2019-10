Xylella,Ue:rischio danni per oltre 5mld

19.45 Se la Xylella, il batterio responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia,si propagasse in Europa potrebbe portare danni alle produzioni da oltre 5 miliardi di euro, mettendo a rischio quasi 300 mila posti di lavoro nell'Ue. E' quanto emerge dalla lista degli organismi nocivi prioritari dell'Ue. Dall'elenco risulta che la xylella fastidiosa è il patogeno vegetale dall' impatto potenziale maggiore in Europa sia sul fronte economico sia ambientale: è in cima alla lista Ue dei 20 patogeni 'osservati speciali'.