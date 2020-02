Coldiretti, allarme per caldo e siccità

15.12 Allarme per coltivazioni e pascoli. A lanciarlo è Coldiretti che sottolinea come caldo e mancanza di pioggia pesino sul settore. A gennaio l'Ispra ha registrato temperature di 1,87 gradi sopra la media e -80% di precipitazioni. La siccità mette a rischio le colture di grano, ortaggi e vigneti in Sicilia dove si interviene con irrigazioni di soccorso. In Puglia si stanno vuotando gli invasi. In Calabria,Coldiretti ha chiesto lo stato di calamità per la fascia Jonica. Preoccupante la situazione anche nelle regioni del Nord.