GdF: case-vacanza,una su due irregolare

9.08 Una casa vacanza su 2 è stata affittata in modo irregolare.Emerge dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sui proprietari di seconde e terze case in località di mare, di montagna e nelle città d'arte nell'ambito degli interventi predisposti per l'estate. Le regioni più "irregolari" sono Puglia, Toscana e Lazio.In Sicilia scoperti hotel fantasma,del tutto ignoti al fisco. A Sassari scoperto un ospizio "pollaio". Individuati da metà giugno oltre 2 mila venditori abusivi:761 le denunce. Irregolare un distributore di benzina su 5.