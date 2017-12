Papa Francesco celebra Messa di Natale

21.31 E' iniziata nella Basilica di San Pietro a Roma la Santa Messa della notte di Natale, presieduta da Papa Francesco. Il Pontefice, dopo aver percorso la navata centrale in processione, si è soffermato davanti alla statua del Bambino Gesù e poi ne ha svelato il volto per annunciarne la nascita. A Francesco l'omaggio floreale di 12 bambini da tutto il mondo. Fuori, la folla di fedeli in coda per i controlli, prima di entrare nella Basilica. La celebrazione è trasmessa in mondovisione su Rai1.