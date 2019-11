Ladri a casa giocatore del Napoli Allan

21.20 Ladri in casa Allan. Sconosciuti si sono introdotti nella villetta del centrocampista del Napoli mentre il giocatore era in casa con la moglie, e ciò avrebbe spinto i ladri ad allontanarsi. Insulti anche alla moglie sui social. S'indaga per tentato furto, anche se nel mondo del tifo partenopeo si ricordano episodi avvenuti in passato (furti e insulti) contro alcuni giocatori in momenti di tensione tra squadra e ultrà Escluso per ora alcun legame col rifiuto del giocatore al ritiro chiesto dalla società,e la lite con De Laurentis.