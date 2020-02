Coronavirus,prezzo oro al top da 7 anni

Condividi

9.53 Non si arresta la corsa dell'oro sulla scia dei timori provocati dal rallentamento dell'economia per effetto del coronavirus. Il prezzo del bene rifugio per eccellenza ha toccato sui mercati asiatici un picco di 1.610 dollari l'oncia, vicino ai massimi da 7 anni. In rally anche il palladio che sale dello 0,5% a 2.731 dollari l'oncia.