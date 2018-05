Salvini:"Anche Pd dice prima italiani!"

11.45 Salvini plaude all'iniziativa del sindaco di Firenze Nardella di dare più punti, per l'assegnazione della case popolari, alle famiglie italiane che da più tempo risiedono in Toscana. "Meglio tardi che mai. Anche il Pd dà ragione alla Lega:prima gli Italiani!", scrive Salvini su Twitter. Replica il sindaco di Firenze: "Salvini fa ideologia. La differenza tra lui,che non ha mai amministrato né un quartiere né un Comune, e me è che io sto insieme ai cittadini e guardo al buonsenso".