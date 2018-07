Sisma, perquisizioni Prot.Civile Marche

15.23 Perquisizioni e sequestri di pc e documenti, da parte della Guardia di Finanza, nella sede della Protezione civile della Regione Marche. Il provvedimento rientra in una serie di accertamenti, tra cui presunte irregolarità nei subappalti per la realizzazione delle Sae (le casette per i terremotati), consegnate da 14 mesi a questa parte dalla Regioni colpite dal sisma del 2016.