Manovra,Tria:misure,risorse in Nota Def

Condividi

15.44 "Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma significa piuttosto "fisco amico",con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Così il ministro dell'Economia Tria. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione di cittadinanza si sta definendo "la platea dei destinatari,in linea con il contratto di governo". Le misure della manovra e l'individuazione delle risorse saranno nella Nota al Def