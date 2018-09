11/9,Trump:futuro Usa è scritto da eroi

Condividi

22.08 "Questo campo ora è un monumento all' audacia americana, un messaggio al mondo: L'America non si arrenderà mai alla tirannia".Così il presidente Usa,Trump, in memoria delle vittime dell'11 settembre 2001 al campo di Shanksville in Pennsylvania, diventato un monumento in ricordo dei passeggeri del volo 93 della United Airlines,schiantato al suolo: fu l'unico dei 4 aerei dirottati a non raggiungere l'obiettivo,forse il Campidoglio o la Casa Bianca. "Il futuro dell'America non è scritto dai nostri nemici, ma dai nostri eroi".