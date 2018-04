Meloni:no a azioni militari unilaterali

17.07 "FdI ribadisce la sua contrarietà a interventi militari unilaterali, anche se questi vengono da nostri storici alleati", ha detto Meloni al dibattito dopo l'informativa di Gentiloni sulla Siria. "Noi in politica estera abbiamo l'unico faro:la difesa dell'interesse nazionale ch non significa mettere in discussione l'appartenenza alla Nato o le proprie alleanze internazionale, ma la pretesa di partecipare alle organizzazioni internazionali con dignità", ha aggiunto denunciando poi la "totale assenza dell'Ue".