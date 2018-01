Riciclaggio,sequestro Dia per 4 milioni

7.10 La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Firenze ha sequestrato beni mobili e immobili,partecipazioni societarie e rapporti bancari per un valore di oltre 4 mln di euro, riconducibili a Giuseppe Iuzzolino, imprenditore calabrese trapiantato da anni in Toscana. L'uomo, usando prestanome, avrebbe effettuato ingenti investimenti a Firenze e Prato senza una lecita capacità reddituale. Gli investigatori avrebbero inoltre individuato flussi di denaro verso la Calabria in favore di appartenenti alla 'ndrina"Giglio"di Stromboli.