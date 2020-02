Pechino: basiti da offese/calunnie Zaia

22.40 "In un momento cruciale come questo, in cui Cina e Italia si trovano fianco a fianco ad affrontare l'epidemia, un politico italiano non ha risparmiato calunnie sul popolo cinese. Sono offese gratuite che ci lasciano basiti". Così il portavoce dell'ambasciata di Pechino commentando, senza mai citarla, la frase del governatore del Veneto, Zaia, sui topi ("Tutti abbiamo visto i cinesi mangiare topi vivi")."Ci consola che moltissimi amici italiani non sono d'accordo. Quelle parole non rappresentano il sentire comune degli italiani".