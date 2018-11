Il personaggio L'irresistibile ascesa di Carmelo Patti: da venditore ambulante di tessuti a patron della Valtur Originario di Castelvetrano, piu' volte indagato per mafia, morto a 81 anni nel gennaio 2016 mentre era in corso il processo di prevenzione in cui i pm chiedevano la confisca dei suoi beni. Gli inquirenti lo hanno sempre ritenuto uno dei piu' prestigiosi riciclatori e fiancheggiatori a disposizione del capomafia Matteo Messina Denaro, l'ultimo grande latitante di Cosa Nostra

"Stu discorso della Valtur l'abbiamo noi nelle mani". Era questa la confidenza ascoltata dal futuro pentito Nino Giuffre' direttamente dall'allora capo di Cosa Nostra Bernardo Provenzano. A quel tempo il nome del colosso della ricezione turistica aveva un solo riferimento: Carmelo Patti.Originario di Castelvetrano (Trapani), piu' volte indagato per mafia, morto a 81 anni nel gennaio 2016 mentre era in corso il processo di prevenzione in cui i pm chiedevano la confisca dei suoi beni. Gli inquirenti lo hanno sempre ritenuto uno dei piu' prestigiosi riciclatori e fiancheggiatori a disposizione del capomafia Matteo Messina Denaro, l'ultimo grande latitante di Cosa Nostra.A sei anni dall'inizio del procedimentoL'ultimo documento depositato dal pm Andrea Tarondo, che ha rappresentato l'accusa dinanzi ai giudici della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, riguarda un dato emerso nell'indagine dei pm di Caltanissetta su Antonello Montante, l'ex paladino dell'antimafia e presidente di Confindustria Sicilia arrestato alcuni mesi fa. Un testimone racconta di un "una borsetta a soffietto, come quella che usano i medici" "piena di soldi in banconote da piccolo taglio", consegnata nel 2001 da Montante a Paola Patti, figlia di Carmelo.Carmelo Patti negli anni Settanta aveva iniziato come venditore ambulante di tessuti per poi finire a far l'elettricista. La svolta arrivo' nei primi anni Novanta quando la Fiat decise di suddividere l'attivita' di cablaggio su tutto il territorio nazionale e a occuparsene in Sicilia fu una societa' fondata da Carmelo Patti, la Calbelettra spa. Un'altra piccola societa', la Cable Sud, invece produceva componentistica automotive per i modelli Alfa Romeo.Affari milionari che produssero i capitali poi reimpiegati nella scalata di Valtur. E che, secondo gli inquirenti, nascondevano il cerchio ristretto dei fedelissimi di Messina Denaro. A partire da Michele Alagna, commercialista di 58 anni, suo stretto collaboratore, amministratore della Cable Sud e 'cognato' di fatto del boss latitante essendo fratello di Francesca, compagna di Messina Denaro e madre di quella figlia alla quale il capomafia di riferisce in un pizzino scrivendo "non l'ho mai vista".Patti dinanzi ai giudici trapanesi disse di essersi "fidato ciecamente di Alagna" che aveva "conosciuto casualmente da un barbiere". Nel 2000 la Procura di Marsala (indagini della Guardia di Finanza) chiese l'arresto per Patti, Alagna e altri amministratori delle societa' ma il Tribunale rigetto' la richieste. Finirono tutti comunque sotto processo per evasione fiscale, e furono assolti.