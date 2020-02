Virus,Borrelli: due siti per quarantena

19.03 Il capo della Protezione civile ha assicurato che dopo la scoperta di contagi in Lombardia, sono state individuate "strutture per la gestione dell'emergenza. Una è a Milano e l'altra a Piacenza per 150-180 persone". Le strutture "sono state messe a disposizione dal ministero della Difesa e serviranno per la sorveglianza, la vigilanza e l'isolamento di persone che hanno avuto contatti con i contagiati", ha aggiunto Borrelli. Si stanno censendo anche strutture civili e alberghi.