Mare e approdi, 16 nuove "bandiere blu"

11.27 Sedici nuove spiagge entrano e 4 escono dalla classifica Fee (Foundation for Environmental Education) che assegna bandiere blu ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici italiani. Fuori lista le spiagge di Anzio (Lazio), Gabicce Mare (Marche), Termoli (Molise) e Pozzallo (Sicilia) e fra gli approdi, quello ligure di Marina di Loano. Le bandiere blu sono assegnate dal 1987 a spiagge e approdi, giudicati rispettivamente per qualità delle acque di balneazione e pulizia in prossimità dei porti, secondo oltre 20 parametri.