Ciclismo pista,inseguimento:oro a Ganna

Condividi

21.05 Filippo Ganna vince a Berlino la sua quarta medaglia d'oro iridata nell'inseguimento individuale. Giornata da incorniciare per il piemontese che, nelle qualificazioni, stabilisce ancora una volta il record del mondo fermando il cronometro a 4'01"934. In finale battuto nettamente lo statunitense Ashton Lambie,che regge il ritmo solo nei primi 2 km. Nella stessa gara quarto posto per il 19enne Jonathan Milan, che nella finalina si arrende al più esperto francese Ermenault.