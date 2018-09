Toti:bene Gemme,ma non avrà vita facile

21.28 "Un segnale di attenzione verso la città". Così il governatore della Liguria, Toti, definisce la scelta di Claudio Andrea Gemme come commissario per la ricostruzione a Genova. Toti è convinto che chiunque assumerà quel ruolo "non avrà vita facile" a causa del decreto che "inibisce molti" dei percorsi per la ricostruzione che sarebbero più pratici. Toti lo ha detto a margine dell'evento 'L'Italia forte. Ricostruire il Paese, tornare a crescere' a Bergamo.