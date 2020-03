FVG proroga all'8 marzo chiusura scuole

19.46 La Regione Friuli-Venezia Giulia ha disposto la chiusura di scuole e università regionali per un'altra settimana, da lunedì 2 a domenica 8 marzo. A partire da domani tutte le altre disposisizioni limitative contenute nell'ordinanza non avranno seguito. Lo stabilisce,intervenendo su università e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i servizi educativi dell'infanzia, un'ordinanza alla firma del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alle 24 di domenica 8 marzo